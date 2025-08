Operadora do jogo em Macau Melco com lucros de 17,2 ME no segundo trimestre

Em termos globais, a Melco Resorts & Entertainment registou um aumento de 14,5% nas receitas operacionais totais em relação ao trimestre homólogo de 2024, para os 1,33 mil milhões de dólares (1,16 mil milhões de euros), e um aumento de 16,2% nas receitas de jogos, atingindo 1,1 mil milhões de dólares (960 milhões de euros) entre 01 de abril e 30 de junho de 2025, impulsionado pelo forte desempenho dos casinos e resorts em Macau.

O lucro operacional no segundo trimestre de 2025 foi de 124,7 milhões de dólares (109,2 milhões de euros), resultado que compara com 123,7 milhões de dólares (108,3 milhões de euros) no segundo trimestre de 2024.

O EBITDA ajustado foi de 377,7 milhões de dólares (330,5 milhões de euros) no segundo trimestre de 2025, em comparação com 302,8 milhões de dólares (265,2 milhões de euros) no segundo trimestre de 2024.

Lawrence Ho, presidente e diretor executivo da Melco, citado no comunicado da operadora, sublinhou que "O EBITDA da Macau Property cresceu 35% em relação ao ano anterior e 13% em relação ao trimestre anterior".

Por outro lado, acrescentou o executivo, "os volumes e receitas dos jogos aumentaram, com o City of Dreams Macau e o Studio City a estabelecerem novos recordes em receitas de jogos de mesa no mercado de massa".

Este desempenho, sublinhou ainda Lawrence Ho, foi apoiado por aumentos na eficiência de custos, levando a margens mais fortes. "Estamos confiantes de que as iniciativas estratégicas que implementámos nos proporcionaram uma base sólida para um crescimento contínuo", afirmou.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal. Operam no território seis concessionárias, cujo contrato de concessão para os próximos dez anos entrou em vigor a 01 de janeiro de 2023. Os impostos sobre o jogo constituem a principal fonte de receita do Governo do território.