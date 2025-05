Operadora do jogo em Macau Melco duplica lucros no primeiro trimestre de 2025

Num comunicado enviado à bolsa Nasdaq, em Nova Iorque, a Melco Resorts and Entertainment sublinhou que as receitas aumentaram 11%, atingindo 1,23 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros).

Nos primeiros três meses do ano, os casinos de Macau registaram receitas totais de quase 57,7 mil milhões de patacas (6,66 mil milhões de euros), mais 0,6% do que no mesmo período de 2024.

A Melco opera na região semiautónoma de Macau, capital mundial do jogo e o único local na China onde o jogo em casino é legal, assim como em Chipre e nas Filipinas, estando a construir um casino em Sri Lanka.

O presidente da empresa, Lawrence Ho Yau-lung, disse no comunicado que os acabamentos do City of Dreams Sri Lanka "estão a progredir bem" e que espera iniciar as operações do casino no terceiro trimestre de 2025.

O filho do falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung-sun (1921-2020) destacou os resultados em Macau, onde as apostas feitas por pequenos jogadores, no chamado segmento de massas, "aumentou em cada mês durante o trimestre" e atingiu um recorde diário.

As apostas no segmento de massas nos casinos da Melco em Macau atingiram 2,68 mil milhões de dólares (2,39 mil milhões de euros), mais 3% do que nos primeiros três meses de 2024.

Já as apostas dos grandes jogadores, no chamado segmento de jogo VIP, aumentaram 6,3% para 6,05 mil milhões de dólares (5,39 mil milhões de euros).

Em 2019 o jogo VIP representava 46,2% das receitas totais dos casinos de Macau. Mas nos primeiros três meses do ano este segmento ficou-se por uma fatia de 25,1%.

As grandes apostas foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

Alvin Chau Cheok Wa, antigo diretor executivo da Suncity, foi condenado em janeiro de 2023 a 18 anos de prisão, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

As seis operadoras, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, assinaram novos contratos de concessão de dez anos, que entraram em vigor em 01 de janeiro de 2023.

As autoridades exigiram no concurso público a aposta em elementos não jogo e visitantes estrangeiros.

A Melco prevê gastar cerca de 10 mil milhões de patacas (2,21 mil milhões de euros) no segmento além-casino numa década, incluindo no "único parque aquático em Macau com instalações interiores abertas durante todo o ano".

Na quarta-feira, a empresa relançou, no hotel-casino City of Dreams, o maior espetáculo permanente do território, The House of Dancing Water, que estava suspenso desde junho de 2020, devido à pandemia de covid-19.