Operadora em Macau SJM anuncia encerramento de quarto `casino-satélite`

O Casa Real "vai cessar oficialmente operações às 23:59 [15:59 em Lisboa] de sexta-feira, 21 de novembro", disse a SJM, sublinhando que todos os funcionários locais diretamente contratados pela empresa têm emprego garantido.

Num comunicado, a operadora explicou que o pessoal com estatuto de residente em Macau será "transferido para outros casinos da empresa para desempenhar funções relacionadas com o jogo, de acordo com as necessidades operacionais".

Já os funcionários locais que não foram contratados diretamente pela SJM Resorts "são convidados a candidatarem-se a vagas relacionadas" dentro do grupo, "com prioridade para contratação" e com condições iguais às que tinham.

Pouco depois do anúncio da SJM, a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) de Macau assegurou que vai "supervisionar rigorosamente, in loco, os procedimentos de encerramento" do Casa Real.

No que diz respeito aos 285 funcionários do casino, a DICJ garantiu, numa nota à imprensa, que vai manter a comunicação com a Direção dos Serviços para os Assuntos Laborais, para assegurar o cumprimento das garantias dadas pela SJM, nomeadamente "a recolocação de todos os referidos trabalhadores".

A SJM sublinhou que "todas as mesas e máquinas de jogo atualmente em funcionamento no local vão ser transferidas para outros casinos da empresa".

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

A DICJ atribui a cada uma das seis concessionárias - MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM - uma quota máxima de mesas e máquinas de jogo que podem instalar nos casinos que operam.

Em 09 de junho, o Governo de Macau anunciou que as concessionárias de jogo tinham comunicado o fim da exploração dos 11 `casinos-satélite`, onde trabalhavam cerca de 5.600 residentes.

No entanto, apenas nove `casinos-satélite` devem fechar portas, uma vez que a SJM quer adquirir os hotéis onde se situam dois - Ponte 16 e Casino Royal Arc - e pedir às autoridades para assumir a gestão direta dos espaços.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada das concessionárias, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a atividade destes espaços de jogo.

O primeiro casino a encerrar foi o Grandview, no final de julho, que estava sob a alçada da SJM. O Emperor Palace fechou portas no final de outubro, enquanto o Legend Palace encerrou na quarta-feira.