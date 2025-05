Operadores da rede móvel em Moçambique vão ter linhas de emergência em 2026

"As linhas de emergência vão permitir que, em situações de crise, os cidadãos tenham acesso rápido, eficiente, sem custos e sem barreiras, aos serviços de emergência, independentemente da sua localização ou operadora de telefonia que usem", refere uma nota do Ministério do Interior.

O projeto insere-se no Sistema de Gestão da Segurança Pública do Ministério do Interior (SIGESP), em fase de implantação, e resulta de um memorando de entendimento assinado terça-feira, em Maputo, com as operadoras Tmcel, Vodacom e Movitel.

Segundo o secretário permanente do Ministério do Interior, Victor Canhemba Júnior, as linhas de emergência deverão estar "operacionais a partir de janeiro do próximo ano", contribuindo "significativamente para a mitigação dos impactos nefastos dos acidentes, violência ou catástrofe naturais" em Moçambique.

"Sabemos que, em situações de emergência, cada segundo conta, seja um acidente, uma ocorrência de violência ou uma catástrofe natural. As chamadas de emergência são a primeira linha de conexão entre o cidadão em perigo e as instituições responsáveis por socorre-lo", afirmou Canhemba Júnior.