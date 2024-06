Oposição chumba redução de taxas do IRS proposta por PSD e CDS-PP

A proposta previa a descida das taxas de IRS até ao oitavo escalão e teve o voto favorável de PSD, CDS e Iniciativa Liberal. Em causa está a votação na especialidade do texto de substituição à proposta de redução de taxas inicialmente enviada ao Parlamento pelo Governo e que decorre na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública.

A proposta apoiada pela esquerda quer um alívio só até ao sexto escalão de rendimentos e será ainda votada esta quarta-feira.



A maioria dos restantes pontos das propostas de substituição apresentadas pelos partidos que apoiam o Governo foram aprovados na mesma votação.



Os dois partidos que apoiam o Governo apresentaram um texto de substituição da proposta do Executivo sobre descida do IRS que mantém o desagravamento deste imposto no sexto, sétimo e oitavo escalões - embora no sexto escalão com uma redução inferior ao que pretendia inicialmente o Governo.



A taxa marginal atualmente em vigor sobre os sexto, sétimo e oitavo escalões do IRS é de, respetivamente, 37, 43,5 e 45 por cento. A proposta de alteração do PSD aponta para taxas de, pela mesma ordem, 35, 43 e 44,75 por cento. A proposta inicial do Governo era de 34 por cento para o sexto escalão e idêntica à do texto de substituição para os restantes.



A Comissão irá agora prosseguir com a votação dos projetos de alteração ao IRS apresentadas por partidos da oposição, nomeadamente PS, BE e PCP, e a discussão do projeto do Chega que desceu à especialidade sem votação na generalidade.

c/ Lusa