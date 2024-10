Foto: André Kosters - Reuters

Mariana Mortágua acusa os líderes dos partidos não socialistas de darem um espetáculo miserável e degradante em torno do Orçamento do Estado. A líder do Bloco de Esquerda criticou Pedro Nuno Santos, dizendo que não compreende a sua ambiguidade, crítica partilhada por Paulo Raimundo do PCP.