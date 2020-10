Orçamento do Estado. Governo revê em alta previsão do défice para 2021

O Governo anunciou a previsão do défice a rondar os quatro por cento para 2021, uma revisão em alta em relação às previsões do Executivo há poucos meses e que deverá resultar do impacto da pandemia de Covid-19.



Para 2020, as contas de João Leão apontam para um défice entre os sete e os 7,5 por cento, também com uma revisão em alta em relação ao que tinha sido previsto pelo Governo. O número vai ao encontro das previsões do Conselho de Finanças Públicas.



António Costa mostrou-se confiante numa "boa solução" à esquerda, referindo que na semana passada o Bloco de Esquerda apresentou mais um conjunto de propostas.



“Vamos continuar a trabalhar e seguramente havemos de encontrar uma boa solução para termos um bom Orçamento em 2021 que responda àquilo que é prioritário, que é responder à crise económica e social que o país está a enfrentar”, declarou aos jornalistas.



Momentos antes de anunciados os números, e numa altura em que decorre a apresentação das linhas gerais do OE2021 aos partidos,, referindo que na semana passada o Bloco de Esquerda apresentou mais um conjunto de propostas.“Vamos continuar a trabalhar e seguramente, que é responder à crise económica e social que o país está a enfrentar”, declarou aos jornalistas.

As palavras de António Costa surgiram no momento em que, no Parlamento, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, começavam a apresentar aos partidos as linhas gerais do Orçamento do Estado para 2021.





O PSD foi o primeiro a ouvir as propostas do Governo e, à saída a reunião, disse manter as preocupações que já possuía sobre o cenário macroeconómico para 2021.







“Dos dados que ouvimos por parte do senhor ministro das Finanças, ficamos mais uma vez com a convicção de que há uma preocupação muito mais forte com o investimento público, com o setor público, e menos com o setor privado”, lamentou o deputado do PSD Afonso Oliveira.

“Esperamos que, até ao dia da apresentação do OE, essa preocupação com a economia e com a necessidade de recuperação económica que passa pelas empresas, por emprego, pelos trabalhadores por todo o país, esteja na mente do Governo”.

O deputado social-democrata disse ainda não ter percebido se já está fechado um acordo com Bloco de Esquerda e Partido Comunista sobre o Orçamento, pelo que continua a aguardar para ver o que vai resultar dessas negociações.

BE exige resposta às prioridades do país







“Consideramos que este Orçamento do Estado, respondendo a uma difícil situação do país, quer pandémica, quer económica, quer social, tem que ser capaz de atacar os problemas estruturais do país, alguns que já existiam até antes desta crise”, defendeu o membro do BE.



Para o partido de Catarina Martins, a pandemia veio demonstrar a gravidade de vários problemas que atingem o país, começando pelo mundo do trabalho, no qual a fragilidade das relações laborais servia como “antecâmara para o mundo do despedimento”.



“Os apoios sociais não chegavam a toda gente, deixando muitas pessoas para trás”, algo que esta crise também demonstrou, e os serviços públicos precisavam de investimento, especialmente o Serviço Nacional de Saúde, considerou o BE.



Há ainda, para o partido, “um sistema financeiro que nunca está cansado de sugar os recursos do país, e mais uma vez esta situação está a demonstrar-se”.



Pedro Filipe Soares explicou que esta situação revela a necessidade de mudar a resposta dada a cada um dos problemas. “São essas as prioridades que o país tem e vê como urgências e são aquelas que o Bloco de Esquerda coloca em cima da mesa para podermos chegar a um bom ponto”, afirmou.

Ao PSD seguiu-se o Bloco de Esquerda nas reuniões para apresentação do OE2021. À saída, o deputado bloquista Pedro Filipe Soares explicou que esta reunião não serviu para “prosseguir o diálogo” que o partido tem tido ao longo das últimas semanas sobre o Orçamento do Estado. “Para isso teremos outras reuniões ao longo desta semana”, adiantou.“Consideramos que este Orçamento do Estado, respondendo a uma difícil situação do país, quer pandémica, quer económica, quer social,”, defendeu o membro do BE.Para o partido de Catarina Martins, a pandemia veio demonstrar a gravidade de vários problemas que atingem o país, começando pelo mundo do trabalho, no qual a fragilidade das relações laborais servia como “antecâmara para o mundo do despedimento”.“Os apoios sociais não chegavam a toda gente, deixando muitas pessoas para trás”, algo que esta crise também demonstrou, e os serviços públicos precisavam de investimento, especialmente o Serviço Nacional de Saúde, considerou o BE.Há ainda, para o partido,Pedro Filipe Soares explicou que esta situação revela a necessidade de mudar a resposta dada a cada um dos problemas., afirmou.

(em atualização)