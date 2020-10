Orçamento do Estado para 2021 aprovado em Conselho de Ministros

"O Conselho de Ministros aprovou hoje, por via electrónica, a proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2021 e a proposta de Lei das Grandes Opções, as quais haviam sido aprovadas na generalidade no Conselho de Ministros de 8 de outubro", quinta-feira, lê-se num comunciado do Conselho de Ministros





O documento já tinha sido aprovado, na generalidade, no Conselho de Ministros da última quinta-feira, com algumas questões ainda por fechar.Depois de entregue pelo Governo na segunda-feira no Parlamento, a proposta do OE2021 é depois votada na generalidade em 28 de outubro, estando a votação final global do documento marcada para 26 de novembro.