Orçamento e Plano de Investimentos da Madeira para 2026 aprovados pela maioria PSD/CDS-PP

O orçamento apresentado pelo executivo, no valor global de 2.329 milhões de euros, contou com os votos favoráveis da maioria PSD/CDS-PP e a abstenção do JPP, PS, Chega e Iniciativa Liberal.

A mesma votação aconteceu em relação ao Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR), orçado em 1.002 milhões de euros.

No final do debate na generalidade, o chefe do executivo regional, o social-democrata Miguel Albuquerque, sublinhou que o Orçamento para 2026 vem "confirmar e reforçar" o "caminho de crescimento" da região, vincando que os madeirenses e porto-santenses sabem e sentem que vivem numa terra onde "impera a confiança".

"As desgraças anunciadas amiúde por esta oposição já não convencem ninguém e ainda bem", disse, reforçando que a economia regional cresce há 55 meses consecutivos.