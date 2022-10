Orçamento para 2023. Partidos preocupados com perda de poder de compra

Foto: Mário Cruz - Lusa

Da esquerda à direita, os partidos estão preocupados com a perda de poder de compra dos portugueses. O ministro das Finanças esteve no Parlamento para mostrar aos partidos as linhas gerais do Orçamento para 2023.