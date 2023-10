Orçamento para 2024. Frente Comum considera aumento salarial "miserabilista"

Foto: Christian Dubovan - Unsplash

O Governo voltou a receber esta sexta-feira os sindicatos com os salários do próximo ano em cima da mesa. A Frente Comum diz que o Executivo mantém o aumento de 52,11 euros, mas com um mínimo de três por cento, face aos anteriores dois, algo que, na leitura de Sebastião Santana é "miserabilista".