Governo apresenta proposta de Orçamento do Estado para 2026

Orçamento para 2026. Menos impostos, mais despesa, apoios e excedente

por Rita Fernandes - Antena 1

Foto: João Marques - RTP

O Governo entregou ao meio-dia desta quinta-feira, no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Nova redução nos impostos, um aumento do complemento solidário para idosos, conquistar um crescimento acima dos dois por cento em 2026 e manter as contas em excedente são metas inscritas no documento.

Objetivos exigentes que o Executivo procura atingir com o novo caderno de encargos do Estado.

No Ponto Central da Antena 1, o economista Filipe Grilo destacou que não será por acaso que aquilo que se conhece, para já, da proposta de Orçamento do Governo sejam as medidas boas.
O professor da Porto Business School revela, contudo, algumas preocupações.
