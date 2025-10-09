Economia
Orçamento para 2026. Menos impostos, mais despesa, apoios e excedente
Foto: João Marques - RTP
O Governo entregou ao meio-dia desta quinta-feira, no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Nova redução nos impostos, um aumento do complemento solidário para idosos, conquistar um crescimento acima dos dois por cento em 2026 e manter as contas em excedente são metas inscritas no documento.
No Ponto Central da Antena 1, o economista Filipe Grilo destacou que não será por acaso que aquilo que se conhece, para já, da proposta de Orçamento do Governo sejam as medidas boas. O professor da Porto Business School revela, contudo, algumas preocupações.