Orçamento para 2026. Menos impostos, mais despesa, apoios e excedente

Foto: João Marques - RTP

O Governo entregou ao meio-dia desta quinta-feira, no Parlamento, a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. Nova redução nos impostos, um aumento do complemento solidário para idosos, conquistar um crescimento acima dos dois por cento em 2026 e manter as contas em excedente são metas inscritas no documento.