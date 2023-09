Ordem dos Engenheiros quer novas regras para a construção em vigor

Ouvido esta manhã no programa TIC TAC, da Antena 1, Fernando de Almeida Santos, diz que os construtores estão apenas à espera do Governo.Num período em que faltam casas em Portugal, o bastonário da Ordem dos Engenheiros lembra que o Governo assumiu o compromisso de construir 26 mil novas casas nos próximos três anos através de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. Para isso, diz Fernando de Almeida Santos, é preciso agir.