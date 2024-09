Ordem dos Farmacêuticos inaugura nova sede em Lisboa

No espaço agora renovado, na Rua da Sociedade Farmacêutica, a Ordem dos Farmacêuticos (OF) terá áreas para serem usadas "por todos farmacêuticos e pela sociedade civil", segundo o bastonário, Helder Mota Filipe, que numa visita ao espaço lembrou os quase três anos em que a organização esteve em instalações provisórias, durante a execução da empreitada.

A concretização deste projeto representou um investimento que rondou os seis milhões euros, que valorizou o património e permitiu uma poupança anual que a OF considera "bastante significativa", fruto das reduções nos gastos de conservação e manutenção do novo edifício, com maior eficiência energética e possibilidade de concessão e aluguer de novos espaços.

Com mais de 120 anos de história, a sede da OF manteve a traça original do edifício, com uma ampliação "tipo mansarda" e integração de um novo volume, com uma imagem renovada e mais contemporânea, "consistente com as características morfológicas do tecido urbano onde se insere e adaptado às necessidades atuais e futuras da instituição", lembra-a organização.

Além de manter a identidade urbana do edifício, o projeto contempla vários espaços e elementos de valor arquitetónico e sentimental para os farmacêuticos, como o Salão Nobre, a Biblioteca e os elementos que constituem a entrada original do edifício -- a escadaria de acesso ao primeiro piso, o vitral policromado com o símbolo da Farmácia ou o painel de azulejos com a gravura clássica do alquimista.

A Sociedade Farmacêutica Lusitana (SFL), agora Ordem dos Farmacêuticos, foi criada em 1835, na Botica do Hospital de São José.

Nos primeiros 65 anos de história transferiu-se para o Convento dos Carmelitas Descalços -- atual Quartel da Graça --, onde se manteve até à ocupação das instalações pela corporação militar, passando depois para o Convento de São João Nepumoceno, depois para o Recolhimento da Mouraria e, por fim, por várias casas alugadas, a última das quais no n.º 234 da Rua dos Fanqueiros.

Ao longo de dezenas de anos, várias foram as propostas estudadas para nova sede da OF, tendo a o instituição chegado comprar um edifício do Parque das Nações e um outro na Avenida Gago Coutinho.

A cerimónia de inauguração, que decorre ao final da tarde, contará com a presença de Ana Paula Martins, ministra da Saúde e ex-bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, e do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, entre outras individualidades e representantes de entidades oficiais e parceiros da OF.

A iniciativa integra as comemorações do Dia Nacional do Farmacêutico, que se assinala em 26 de setembro, data em que a OF, cumprindo a tradição, organiza uma sessão solene, este ano em Coimbra, no Convento de São Francisco.

A iniciativa conta, como conferencista convidado, com o escritor norte-americano naturalizado português Richard Zimler.

Na ocasião serão também atribuídas novas Medalhas de Honra da OF e distinguidos os farmacêuticos que este ano completam 50 anos de formatura, bem como os alunos de cada instituição de ensino superior que leciona o Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas que concluíram o curso com as classificações mais elevadas.