Orey Antunes pede abertura de processo especial de revitalização com vista à sua recuperação

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMMV), a empresa referiu que o PER "abrange apenas a Sociedade Comercial Orey Antunes individualmente, a qual chamará a este plano todos os credores das suas subsidiárias de direito português por si integralmente e diretamente detidas".

A empresa sublinhou que o PER "não abrange nenhuma empresa operacional da área de negócio de transportes e logística, não tendo, portanto, qualquer impacto nos respetivos credores e fornecedores".

O plano de recuperação proposto considera que a Orey Antunes "é suscetível de recuperação, considerando a sociedade ser esta a solução que melhor tutela os interesses dos credores, razão pela qual a SCOA pretende, através deste instrumento legal, estabelecer negociações com os seus credores de modo a concluir um acordo conducente à sua revitalização, através da implementação de medidas de regularização do passivo que assegurem a viabilidade" da empresa a longo prazo.

"O PER pressupõe também a entrada de investidores que possam contribuir para dotar a SCOA dos meios necessários para reembolsar os credores após a aprovação do mesmo", adianta-se no memso texto.

O requerimento do PER deu entrada em 28 de novembro e "é expetativa do Conselho de Administração que este processo decorrerá por um período de seis a nove meses, até ao seu término".