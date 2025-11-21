Organização empresarial europeia insta presidência cipriota da UE a diversificar mercados

A organização que representa empresas de todas as dimensões em 36 países europeus reuniu hoje em Nicósia com o Presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, transmitindo as "prioridades empresariais europeias" para os próximos seis meses de presidência cipriota da UE, que começa em janeiro, divulgou a CIP em comunicado.

"Entre as recomendações da BusinessEurope para a próxima presidência do Conselho da União Europeia incluíram-se a redução dos encargos regulamentares, a manutenção da energia a preços acessíveis e o aprofundamento do Mercado Único", pode ler-se.

"Para além do bom acolhimento por parte de Nikos Christodoulides das recomendações da BusinessEurope, foi encorajador ouvir de um chefe de Estado que as empresas são aliadas estratégicas das políticas públicas", destacou o diretor-geral da CIP, Rafael Alves Rocha, citado na nota de imprensa.

Segundo o diretor-geral da CIP, que esteve presente na visita, "tal visão pró-negócios, pró-economia e pró-competitividade precisa agora de ganhar escala: o desafio é levar esta forma de atuação a todos os parceiros europeus".

O conselho de presidentes da BusinessEurope salientou, na declaração no final da visita, que "é fundamental cumprir as promessas de reformas e permitir que as empresas invistam e criem empregos, uma condição crucial para a prosperidade da Europa".

"Neste momento de grande incerteza geopolítica, a União Europeia deve estar unida para fortalecer sua posição no cenário global, podendo a presidência cipriota desempenhar um papel crucial nesses esforços", vincou o presidente da BusinessEurope, Fredrik Persson.

"A diversificação comercial deve ser um foco essencial nos próximos seis meses, incluindo a rápida ratificação do acordo UE-Mercosul", acrescentou.

Também Rafael Alves Rocha realçou que "a urgência de fazer reformas é evidente", mas alertou que "a unidade dos diferentes países europeus precisa de ser consolidada".

"Estamos a dias de uma decisão crítica sobre o Mercosul e ainda há vários Estados-membros que consideram a hipótese de votar contra", apontou.

O diretor-geral da CIP considera que a presidência cipriota da União Europeia "é o momento para a Europa testar a sua capacidade de convergir".

A delegação da BusinessEurope, organização fundada em 1958, encontrou-se com Nikos Christodoulides, tendo trocado também opiniões com Costas Kadis, comissário europeu para as Pescas e os Oceanos, tendo sido George Pantelides, presidente da Federação dos Empregadores e Industriais de Chipre (OEB), o anfitrião da reunião.

George Pantelides referiu que "é importante que o Chipre desempenhe um bom papel na condução da Europa neste momento decisivo".

Para o representante dos empresários cipriotas, "é fundamental que a União Europeia acelere a criação das condições adequadas ao crescimento, à inovação e à resiliência, para que as empresas europeias possam ter sucesso a nível global".