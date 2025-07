Organizações multilaterais financiaram Angola com mais de 3.300 milhões de euros em cinco anos

O Banco Mundial (BM) foi o maior financiador durante o quinquénio, seguido pelos bancos de desenvolvimento regional, instituições europeias, Nações Unidas e outras multilaterais.

Os dados constam da apresentação feita hoje pelos membros de direção da PwC em Angola, nomeadamente Pedro Palha (diretor) e Maurício de Brito (partner), sobre o posicionamento de Angola no contexto do aproveitamento do financiamento de entidades multilaterais.

Segundo o estudo, só o BM representou 83% do total, em 2023, com um total de 863,9 milhões de dólares (732 milhões de euros), seguido pelos bancos de desenvolvimento regional (54,1 milhões de dólares) e instituições europeias (31,5 milhões de dólares).

A análise, partilhada hoje durante uma conferência, promovida em Luanda pela Revista Economia & Mercado e a PwC, aponta igualmente o elevado endividamento externo, taxas de juros globais elevadas e fragilidade institucional em Angola como algumas razões para obtenção de menor financiamento.

"Apesar de estável, a dívida externa [de Angola] ronda os 43,3 mil milhões de dólares (em 2024), grande parte junto de credores chineses. O aumento das taxas de juro internacionais tornou os empréstimos mais onerosos e menos sustentáveis", referiu Pedro Palha.

Em relação à fragilidade institucional, o diretor da PwC referiu que a capacidade de execução de projetos, burocracia e posição em alguns `rankings` mundiais/regionais "reduzem a confiança dos doadores".

Por outro lado, apontou também o histórico político e geopolítico de Angola, "cuja guerra civil prolongada causou atraso na reintegração plena das redes multilaterais de cooperação", e a instabilidade cambial, onde a desvalorização do kwanza (moeda angolana) "encarece importações e afeta a estabilidade macroeconómica" como outras razões que travam a obtenção de mais financiamentos em Angola.

Para o responsável da PwC, as agências multilaterais têm um papel fundamental "porque são catalisadores para acelerar a diversificação da economia em Angola, também da promoção da resiliência social e para assegurar uma transição energética sustentável".

"De facto, há muitos projetos em curso [em Angola] e as agências multilaterais têm desempenhado um papel fundamental para estes projetos", respondeu aos jornalistas, tendo ainda apontado as unidades de acompanhamentos de projetos como um instrumento que criam entraves ao financiamento no país.

"Em Angola, sempre que há um projeto é constituído uma unidade de acompanhamento deste projeto, o que leva tempo a recrutar as pessoas certas, a formar, que no meu entendimento quanto menos entidades gestoras tivermos melhor, bastava apenas uma ou duas entidades a gerir e acompanhar", defendeu ainda Pedro Palha.

Os gestores da PwC recomendaram ainda às autoridades angolanas criar unidades especializadas para formular, negociar e gerir projetos multilaterais, formação técnica de quadros, melhorar o sistema de monitorização e avaliação, prosseguir a luta contra a corrupção, transparência na gestão das finanças públicas e a melhorar o ambiente de negócios.