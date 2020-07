Os negócios desta pandemia. Bezos e Musk ainda mais ricos

As ações da Amazon, que desde o início da pandemia têm estado a subir, aumentaram ainda mais esta segunda-feira. Resultado: no final do dia Jeff Bezos amealhava 11,37 mil milhões de euros.





Com a crise provocada pela Covid-19, as compras online cresceram substancialmente.





Desde o início do ano, Bezos viu a fortuna engordar em cerca de 64 mil milhões de euros. Reforçou, desta forma, a posição como o homem mais rico do mundo, logo seguido por Bill Gates.





As ações da Amazon subiram cerca de 70 por cento desde o início do ano. Bezos tem 11 por cento da empresa.





Em reação ao jornal britânico The Guardian, a Oxfam, uma organização internacional de luta contra a pobreza, considerou "chocante" que Bezos tenha aumentado a fortuna em tão pouco tempo quando, na mesma altura, milhões de pessoas em todo o mundo estão dependentes de caridade e de bancos alimentares para sobreviver.





Esta realidade, diz a Oxfam, é a prova de que as políticas económicas globais não "são adequadas" porque "permitem aos super-ricos acumularem ainda mais dinheiro à custa de todos nós, quando esse dinheiro é desesperadamente necessário para o sistema de saúde e redes de segurança social".

Elon Musk, os carros elétricos e a subida para o topo dos mais ricos





Ainda longe de Bezos, mas a subir no ranking dos mais ricos do mundo, o excêntrico Elon Musk também viu a fortuna pessoal aumentar substancialmente nos últimos meses.





A Tesla, construtora de carros elétricos de Musk, tem comnprovado por estes dias o apetite mundial por viaturas mais verdes.





Para além disso, a estrutura da empresa para vendas - apenas online - permitiu passar por esta crise pandémcia a toda a velocidadade.





Também neste caso as ações dispararam. No final do ano passado cada ação valia cerca de 350 dólares. No dia de hoje estão a ser transacionadas a mais de 1500 dólares.





Com este crescimento astronómico, Elon Musk desbloqueou duas tranches do pacote remuneratório que tinha acordado.





E de repente, a fortuna pessoal passou de uma avaliação de 25 mil milhões de dólares para 74 mil milhões, tornado-se na quinta pessoa mais rica do mundo.





Atualmente a Tesla é a construtora automóvel mais valiosa do globo. Vale mais do que a Ford, Ferrari, General Motors e BMW juntas.