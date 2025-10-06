Ouro atinge novo recorde ao aproximar-se dos 3.945 dólares

De acordo com os dados da Bloomberg compilados pela agência EFE, às 07:06 (06:06 em Lisboa), o metal amarelo atingiu um novo máximo, situando-se nos 3.944,73 dólares, superando o anterior máximo anterior, atingido na quinta-feira, de 3.896,85 dólares.

Às 07:45 (06:45 em Lisboa), o ouro subia com menos força (1,06%) e distanciava-se momentaneamente dos seus máximos, situando-se nos 3.931,83 dólares.

As compras massivas por parte dos bancos centrais, a fraqueza do dólar e o contexto geopolítico estão a impulsionar a subida do ouro, que valorizou quase 50% este ano.