Ouro com novo máximo histórico de 3.977 dólares

De acordo com os dados da Bloomberg recolhidos pela agência espanhola EFE, o ouro atingiu este novo máximo histórico às 02:32 (hora de Lisboa).

Assim, superou o anterior recorde, alcançado no dia anterior, de 3.970,08 dólares.

O ouro atingiu novos máximos em plena paralisação parcial do governo federal dos Estados Unidos, enquanto em França, o presidente Emmanuel Macron decidiu dar ao primeiro-ministro interino, Sébastien Lecornu, até à próxima quarta-feira para negociar "uma plataforma de ação" que ajudará o país a sair do impasse político em que se encontra.

Este ano, o ouro valorizou 49%, impulsionado por compras maciças por parte dos bancos centrais, um dólar fraco e o contexto geopolítico.