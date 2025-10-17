Ouro continua a subir e já `toca` os 4.400 dólares/onça

Os `dourados" estavam a ser negociados a 4.360,85 dólares a onça, numa subida de 0,8%, mas pelas 01:18 já tinham mesmo chegado aos 4.379,93.A `parente pobre`, prata, também atingiu novo máximo histórico para 54,479 dólares/onça (46,5 euros/28,3 gramas), pelas 06:12 horas.Segundo os peritos, estes picos na transação do ouro devem-se ao aumento da tensão comercial entre Estados Unidos da América e China, com perspetiva de corte nos juros por parte da Reserva Federal norte-americana, além dos grandes conflitos bélicos no Médio Oriente e no Leste da Europa.Só este ano, o metal `amarelo` já se valorizou 66% devido à debilidade do dólar e às compras maciças por parte de vários bancos centrais.