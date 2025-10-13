Ouro e prata utrapassam novos recordes de preço

Os registos históricos foram atingidos pelas 05:30 horas, com o `metal dourado` a crescer 1,45% para os 4.077,99 dólares, depois de, na quarta-feira, ter subido pela primeira vez os 4.000 dólares/onça, prevendo-se o resultado mais valioso no fecho dos mercados desde 1979.

A `parente prateada`, cujo valor está a ser potenciado pelo ouro, também chegou a máximos de sempre, a subir 2,7% até aos 51,66 dólares.