Ouro subiu quase 4% e aproximou-se de máximos históricos com guerra comercial

Pelas 18:00, o preço do ouro estava a subir 3,7% para 3.093,6 dólares, segundo dados da Bloomberg, compilados pela Efe, e atingia o seu nível mais alto do dia.

Com isto, o preço do ouro aproximou-se do máximo histórico atingido em 03 de abril, quando foi negociado a 3.167,84 dólares.

O ouro negociou com tendência ascendente ao longo do dia e acentuou a sua subida após o fecho negativo das bolsas na Europa, num dia em que entraram em vigor as tarifas "recíprocas" do Presidente norte-americano, Donald Trump, incluindo 104% sobre a China.

O gigante asiático respondeu com um aumento de 84% das tarifas sobre os EUA, o que pesou sobre as bolsas europeias.

Neste contexto, e apesar de o ouro ter caído nos últimos dias devido à realização de lucros, segundo os analistas, hoje apresenta-se de novo como um ativo de refúgio.

Entretanto, o Presidente norte-americano anunciou hoje um aumento imediato para 125% das tarifas aos produtos chineses, mas a suspensão por 90 dias da aplicação das taxas a mais de 75 países, enquanto decorrem negociações comerciais.