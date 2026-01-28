Ouro ultrapassa 5.300 dólares e alcança novos máximos históricos

Às 08:30 em Lisboa, o euro subiu 2,53% e tocou um novo recorde nos 5.311,08 dólares.

Desta forma, o ouro superou os 5.200 dólares que havia atingido esta madrugada, bem como os 5.182,11 dólares da sessão de terça-feira.

Nas primeiras sessões de janeiro, o metal `amarelo` já acumula uma valorização de 22,82 %, já que fechou o ano de 2025 nos 4.319,37 dólares.

Pela mesma hora, a prata avançava 2,05%, para 114,37 dólares.