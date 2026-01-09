Outra empresa emergente chinesa de IA, MiniMax, estreia-se em Hong Kong com subida de 43%

As ações da MiniMax abriram a 235,4 dólares de Hong Kong (25,9 euros) por unidade, face ao preço de 165 dólares de Hong Kong (18,2 euros) que a empresa tinha fixado para a oferta inicial, e por volta das 10:00 (02:00 em Lisboa) continuavam a acelerar até subir quase 54%.

Com a venda de títulos - na qual foi exercida uma opção de ampliação para satisfazer a procura dos investidores institucionais - a tecnológica arrecadou o equivalente a cerca de 616 milhões de dólares (528 milhões de euros), que destinará à investigação e desenvolvimento (I&D) dos seus modelos e produtos de IA.

"Esperamos que o setor da IA progrida ao longo dos quatro anos tão rapidamente como o fez nos últimos quatro. Também trabalharemos para dar as nossas próprias contribuições ao longo desse caminho", garantiu o fundador e diretor executivo da empresa, Yan Junjie.

A MiniMax junta-se assim a muitas outras tecnológicas chinesas que aproveitaram o interesse dos investidores pela ascensão da IA no país asiático para entrar em bolsa e pelo objetivo declarado de Pequim de apostar na autossuficiência tecnológica nos próximos anos, perante a guerra comercial com os Estados Unidos.

Na semana passada, a empresa de `design` de chips de IA Biren Technology disparou quase 76% na sua estreia em Hong Kong, e em dezembro outras empresas relacionadas com processadores para essas tecnologias, Moore Threads e MetaX, registaram aumentos espetaculares de três dígitos após entrarem em bolsa em Xangai.

A MiniMax, fundada em 2021 por Yan - ex-diretor de outra importante empresa chinesa de IA, a SenseTime - opera o serviço de geração de vídeo Hailuo AI, rival do Sora da OpenAI, e modelos que também processam texto, áudio, imagens ou música, com mais de 200 milhões de utilizadores e com a China, Singapura e EUA como principais mercados.

Nos três primeiros trimestres de 2025, o volume de negócios da empresa disparou quase 175% até cerca de 53,4 milhões de dólares (45,8 milhões de euros), mas as perdas aumentaram 68% até cerca de 512 milhões (439 milhões de euros), uma situação de falta de rentabilidade que a maioria das empresas do setor atualmente enfrenta.