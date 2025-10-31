Pacote laboral. Entre mau acordo ou luta na rua, a UGT prefere a luta na rua

Aviso feito numa altura em que Governo e parceiros sociais discutem um pacote laboral que tem motivado muitas críticas por parte dos sindicatos.Mário Mourão considera que o anteprojeto em discussão não é positivo e diz mesmo que o Governo de Luis Montenegro mudou e que está agora menos atento aos trabalhadores.Secretário-geral da UGT na sessão de encerramento de um seminário organizado pela Federação dos Sindicatos da Administração Pública, onde sublinhou a importância do diálogo social para encontrar soluções "justas e duradouras" e onde apelou a uma negociação que reconheça o papel dos trabalhadores do Estado.Mário Mourão avisa ainda que os trabalhadores vão atravessar um período difícil com a negociação do pacote laboral com um anteprojeto do Governo que propõe a alteração de mais de uma centena de artigos do Código do Trabalho.