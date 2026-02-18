Pacote laboral. Reunião entre ministra e patrões adiada a pedido das confederações

Foi adiada a reunião dedicada ao pacote laboral do Governo que deveria ter lugar esta quarta-feira. O adiamento foi solicitado pelas confederações patronais, já depois de saber que a UGT não estaria disponível para uma ronda da qual estava, à partida, excluída a CGTP.





Os "patrões" mostraram-se disponíveis para negociar para a semana.





“Como o nosso interesse é fazer um acordo, e queremos que a UGT esteja presente, as quatro entidades empregadoras manifestaram a sua disponibilidade para a partir de segunda-feira, às 9h00, estarmos aqui para fazer a reunião”, disse Francisco Calheiros, presidente da Confederação de Turismo de Portugal (CTP), aos jornalistas.

"A semana começa na segunda-feira. A partir das nove da manhã estamos disponíveis para estar cá", reiterou o presidente da CTP, em representação também da CIP, CAP e CCP, acrescentado que ficaram "à espera que a senhora Ministra confirmasse se, de facto, na segunda-feira, às nove da manhã, a UGT pode ou não estar [presente] para fazermos a reunião".







O encontro entre o Governo e as confederações patronais para discutir as alterações à Lei Laboral revelou-se apenas um encontro sem a presença de centrais sindicais.



A CGTP não foi convocada e a UGT anunciou que não estaria presente, considerando a reunião "extemporânea". Mesmo assim, o Ministério da Segurança Social manteve o encontro, mas, na prática, a reunião acabou por não acontecer.





Fonte oficial do ministério tinha indicado à Lusa que "a UGT foi convidada e não mostrou disponibilidade em nenhum momento esta semana", mas que "o Governo mantém toda a disponibilidade para conversar" com a central sindical.







