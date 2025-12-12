Pacote laboral. UGT espera que Governo deixe cair traves-mestras

Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, diz encarar com naturalidade a reunião convocada pela ministra do Trabalho um dia após a greve geral.Para o secretário-geral da UGT, para que haja sucesso nas negociações, o Governo deve iniciar “um verdadeiro processo negocial, sem traves-mestras que não possam cair”.A convocatória surge um dia depois da greve geral convocada pela CGTP e UGT contra as alterações à lei laboral propostas pelo Governo e que estão a ser discutidas em Concertação Social.O ministro das Finanças mostrou-se confiante de que vai ser possível chegar a um acordo com os parceiros sociais.