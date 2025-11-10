Paddy Cosgrave considera Polónia o "menino de ouro de uma nova Europa"

"Infelizmente, pelo primeiro ano, o número de `startups` alemãs na Web Summit diminuiu, mas o número de `startups` da vizinha Polónia, está num nível recorde", disse o presidente executivo (CEO) do evento.

Paddy Cosgrave afirmou que a Polónia é um país "motivado, ambicioso e organizado", acrescentando que "partes da Europa Ocidental estagnam", ao contrário da Polónia e da Europa Oriental, que "aceleram".