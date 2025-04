Paga-se agora IRS porque Estado não cobrou a mais do que era devido

Eduardo Costa - Lusa

O primeiro-ministro diz que não desvaloriza esse sentimento de perda financeira, mas afirma que as pessoas não estão a pagar mais impostos, e explica: “O que nós [Estado] não cobramos, mais do que aquilo que era suposto, que era devido no final do ano. E isso teve esse efeito.”



Esclarecimentos de Luís Montenegro esta tarde, nos Açores, na pré-campanha para as legislativas antecipadas de 18 de maio.



Nos últimos dias, os socialistas têm acusado Montenegro de só governar a pensar em eleições, sublinhando que as mudanças na tabela de retenções do IRS só avançaram porque o governo da AD tinha a expectativa de eleições antecipadas.