Pagamento de apoios. Falharam transferências para 200 mil contribuintes

Mais de um milhão e seiscentos mil portugueses recebem, esta segunda-feira, o apoio do Estado. São os cidadãos que já costumam beneficiar de prestações sociais. As transferências dos apoios, contudo, falharam para 200 mil contribuintes, que têm o IBAN incorreto no Portal das Finanças. O número foi avançado na RTP pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.