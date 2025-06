Pagamentos de 82,3 milhões para acelerar transição climática e energética - Governo

Num comunicado o Ministério do Ambiente e Energia destaca, na implementação da componente ambiental do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), o pagamento de 5,7 milhões de euros destinados à execução de projetos no domínio dos recursos hídricos, ou os 4,3 milhões no âmbito do aviso do PRR na área da bioeconomia sustentável.

Ou ainda os 6 milhões de euros para promoção da bioeconomia circular e a inovação no setor do calçado, e mais de 1,7 milhões de euros para projetos de eficiência energética em edifícios residenciais.

Destaque também para os 36,6 milhões de euros em apoios ao transporte público coletivo em todo o país, "contribuindo para uma mobilidade mais sustentável e para a redução das emissões de gases com efeito de estufa", diz Governo.

"Este desempenho financeiro reforça a trajetória de execução robusta do Ministério do Ambiente e Energia, que tem liderado a mobilização de verbas do PRR para áreas como o clima, a energia, a água, a biodiversidade e a economia circular", diz-se no comunicado.

Citada no documento, a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, afirma: "Estamos a executar o PRR e o Fundo Ambiental com ambição, resultados no terreno e foco no que melhora a vida das pessoas. Estes pagamentos não são apenas números: são investimentos que se traduzem em passes mais baratos, casas mais eficientes, territórios mais resilientes e inovação que cria emprego e valor no país".

Desde a semana passada que a Agência para o Clima passou a coordenar os programas financiados através do Fundo Ambiental e do PRR.