Pagamentos em atraso aumentam para 1.007,6 milhões de euros até setembro

"No final de setembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 1.007,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 366,3 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", indicou o documento divulgado pela Entidade Orçamental.

Já em comparação com o mês anterior, o acréscimo foi de 107,9 milhões de euros.

Segundo o documento, a evolução homóloga é justificada pelo crescimento na área da saúde (375,9 milhões de euros) e nas entidades públicas reclassificadas (15,9 milhões de euros).

Contudo, foi atenuado pela diminuição na administração local (-17,3 milhões de euros) e na administração regional (-11,7 milhões de euros).

Por sua vez, na variação mensal pesou a evolução nas entidades da área da saúde (116,2 milhões de euros), mas este aumento foi "parcialmente contrariado" pela administração regional (-6,5 milhões de euros) e pela administração local (-3,5 milhões de euros).