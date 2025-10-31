Pagamentos em atraso aumentam para 1.007,6 milhões de euros até setembro
Os pagamentos em atraso das entidades públicas atingiram 1.007,6 milhões de euros até setembro, um aumento de 366,3 milhões de euros face ao período homólogo, revelou hoje a síntese de execução orçamental.
"No final de setembro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 1.007,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 366,3 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", indicou o documento divulgado pela Entidade Orçamental.
Já em comparação com o mês anterior, o acréscimo foi de 107,9 milhões de euros.
Segundo o documento, a evolução homóloga é justificada pelo crescimento na área da saúde (375,9 milhões de euros) e nas entidades públicas reclassificadas (15,9 milhões de euros).
Contudo, foi atenuado pela diminuição na administração local (-17,3 milhões de euros) e na administração regional (-11,7 milhões de euros).
Por sua vez, na variação mensal pesou a evolução nas entidades da área da saúde (116,2 milhões de euros), mas este aumento foi "parcialmente contrariado" pela administração regional (-6,5 milhões de euros) e pela administração local (-3,5 milhões de euros).