Pagamentos em atraso com queda homólga em abril, mas subida face a março

"No final de abril, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 538,1 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 68,8 milhões de euros relativamente ao período homólogo e um aumento de 68,4 milhões de euros face ao mês anterior", refere a Síntese da Execução Orçamental hoje divulgada pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Segundo a mesma informação, a descida homóloga dos pagamentos em atraso é explicada pelo efeito combinado da diminuição registada nos Hospitais EPE (-161,2 milhões de euros) com os aumentos verificados na Administração Regional (54,5 milhões de euros), na Administração Central excluindo o subsetor da Saúde (34,3 milhões de euros) e nas Entidades Públicas Reclassificadas (6,3 milhões de euros).

Já no que diz respeito à variação mensal, o maior contributo para a subida observada regista-se nos Hospitais EPE, com um aumento de 52,5 milhões de euros, e na Administração Central excluindo o subsetor da Saúde, com 11 milhões de euros.