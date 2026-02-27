Pagamentos em atraso recuam para 333,9 milhões de euros em janeiro

"No final de janeiro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 333,9 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 3,7 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", de acordo com a síntese de execução orçamental.

Já em comparação com o mês anterior, verificou-se um aumento de 0,7 milhões de euros.

De acordo com o documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO), a evolução homóloga é justificada pela diminuição registada pela Administração Regional (39,3 milhões de euros) e na Administração Local (-7 milhões de euros).

Por outro lado, verificou-se um aumento na área da saúde (31,7 milhões de euros) e nas Entidades Públicas Reclassificadas (9,8 milhões de euros).

No que diz respeito à variação mensal, a evolução "justifica-se pelo aumento na Administração Regional (5,9 milhões de euros) e nas entidades da área da saúde (1,4 milhões de euros), atenuado pela diminuição na Administração Local (-6,2 milhões de euros)".