Pagamentos em atraso sobem para 706,1 ME até julho
Os pagamentos em atraso das entidades públicas totalizaram 706,1 milhões de euros até julho, um aumento de 140,7 milhões de euros face ao mês anterior, de acordo com a síntese da execução orçamental hoje revelada.
"No final de julho, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 706,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 140,7 milhões de euros face ao mês anterior", revelou o documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental (antiga DGO-Diração-Geral do Orçamento).
A síntese de julho precisou não ser possível calcular a variação homóloga, uma vez que a definição de pagamentos em atraso foi alterada em junho, originando uma quebra de série.
Para a variação mensal contribuiu, sobretudo, a área da saúde (+168 milhões de euros). Este acréscimo foi compensado pelas diminuições na Administração Regional (21,3 milhões de euros) e na Administração Local (7,1 milhões de euros).