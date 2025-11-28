Pagamentos em atraso sobem para 870,5 milhões de euros até outubro

"No final de outubro, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 870,5 milhões de euros, o que representa um aumento de 145,4 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", lê-se no documento hoje divulgado pela Entidade Orçamental.

Em relação ao mês anterior, houve uma queda de 141,7 milhões de euros.