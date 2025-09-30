Pagamentos em atraso sobem para 889,2 milhões de euros até agosto
Os pagamentos em atraso das entidades públicas totalizaram 889,2 milhões de euros até agosto, mais 245,8 milhões de euros face ao mesmo período de 2024, revelou esta quinta-feira a síntese de execução orçamental.
"No final de agosto, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 889,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 245,8 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).
Já relativamente ao mês anterior, verificou-se um aumento de 148,7 milhões de euros.
De acordo com o mesmo documento, a evolução homóloga tem em conta um aumento na área da saúde (328,1 milhões de euros), que foi atenuado pela descida na Administração Central (-71,4 milhões de euros), excluindo o subsetor da saúde, e na Administração Local (-14,8 milhões de euros).
Já para a variação mensal pesou a evolução ocorrida nas entidades da área da saúde (146,4 milhões de euros).