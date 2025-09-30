Pagamentos em atraso sobem para 889,2 milhões de euros até agosto

"No final de agosto, os pagamentos em atraso das entidades públicas ascenderam a 889,2 milhões de euros, o que representa um aumento de 245,8 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior", lê-se no documento divulgado pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Já relativamente ao mês anterior, verificou-se um aumento de 148,7 milhões de euros.

De acordo com o mesmo documento, a evolução homóloga tem em conta um aumento na área da saúde (328,1 milhões de euros), que foi atenuado pela descida na Administração Central (-71,4 milhões de euros), excluindo o subsetor da saúde, e na Administração Local (-14,8 milhões de euros).

Já para a variação mensal pesou a evolução ocorrida nas entidades da área da saúde (146,4 milhões de euros).