Pagamentos na Reduniq bateram recorde em 2023 com 28,8 mil ME em transações

De acordo com a Reduniq Insights, a faturação dos negócios portugueses foi 10% maior em 2023 do que em 2022, mas a empresa diz que não divulga valores absolutos por questões concorrenciais.

No ano passado, os pagamentos com tecnologia `contactless` representaram 81% do total das transações da rede de aceitação de pagamentos da portuguesa Unicre (eram 16% em 2019).

Na faturação com cartões nacionais, a informação indica que houve um aumento do consumo em 8% face a 2022.

Citado em comunicado, o responsável da Unicre Tiago Oom disse que 2023 foi um "ano de grande resiliência do consumo, que contrasta com um cenário de incerteza justificado por fatores como a inflação, a subida das taxas de juro, o desemprego e a emigração jovem". Ainda assim, acrescenta que o valor médio por compra foi 4% inferior a 2022.

O consumo originado por cartões estrangeiros representou um quarto do volume total de faturação registado ao longo de 2023 no sistema de aceitação de pagamentos da Reduniq. O Reino Unido, representa 13% do total da faturação estrangeira, seguido de França (12%), Irlanda (11%), Estados Unidos da América (10%) e Espanha (7%).