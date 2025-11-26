Pais organizam trail em Leiria para alertar para o autismo e promover a inclusão

O evento nasce da experiência pessoal de Tiago Gaspar e de Maria João, pais de uma criança com 06 anos, que utilizam o desporto como uma ferramenta de apoio emocional.

"Sabemos qual é a superação diária de ter um filho com autismo, pois não sabemos como começa o dia e nem como é que vai acabar. Por termos passado por tantos buracos sem luz ao fundo do túnel, pensámos em criar este movimento - Run For Autism -", adiantou à agência Lusa Tiago Gaspar.

Segundo este pai, a prática do desporto ajudou-o a enfrentar os desafios diários, pelo que pretende passar esta mensagem para "conseguir ajudar outras pessoas que estão numa mesma situação".

"Podemos ajudar-nos mutuamente", reforçou Tiago Gaspar, que sublinhou que o trail pretende "aliar a prática do desporto a uma superação diária", mesmo sabendo que "os problemas não desaparecem, mas fica mais fácil" enfrentá-los.

Tiago Gaspar acrescentou que esta também é uma forma de falar com todos aqueles que lidam com pessoas com autismo, sejam pais, outros familiares ou auxiliares: "Tendo pessoas na mesma situação, acaba por facilitar o processo", assegurou, ao adiantar que o trail contribuirá para sensibilizar a sociedade para o autismo, "que não é uma doença, mas uma neurodivergência".

"Às vezes, as pessoas passam na rua e comentam: `olha para aquela falta de respeito`, mas se calhar é uma crise que ele está a ter", exemplificou.

Este pai lançou o movimento Run For Autism em Portugal e entre 01 de setembro e 30 de outubro correu vários quilómetros por dia.

"Totalizei mais de 500 quilómetros nestes dois meses a correr e pretendi, com isso, sensibilizar as pessoas para o que é o autismo e também incentivá-las com o meu testemunho. Para mim e para a minha esposa, a corrida foi uma salvação. Acaba por ser um aliviar da descarga do dia".

Tiago Gaspar revelou que o filho "tem a sorte" de estar "numa pré-escola pública muito boa", porque "tem pessoas muito competentes", o que deixa os pais minimamente descansados.

Os principais desafios que enfrentam é ao final do dia e ao fim de semana e passam por "compreender" a criança e saber lidar com as suas crises. À medida que vão conhecendo o filho, vão também aprendendo a compreendê-lo, "de forma a conseguir dar-lhe amor e consolo, ajudando-o a amenizar esse tipo de crises".

Este pai sente que faltam apoios para pais de crianças com autismo: "Não podemos estar à espera de nada. Tem de partir de nós procurar".

O organizador mostrou-se surpreendido pela adesão à iniciativa, que conta já com cerca de 300 inscritos, e enalteceu o apoio dos parceiros, entre os quais a multinacional Bimbo, através do programa Bom Vizinho.

O Trail Social Run For Autism Portugal é aberto a toda a comunidade, gratuito e não competitivo. Tem duas distâncias: uma caminhada de cerca de seis quilómetros e um mini-trail de cerca de dez quilómetros.