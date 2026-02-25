Países lusófonos importaram valor recorde de produtos chineses em 2025
Os países lusófonos importaram em 2025 produtos da China no valor de 88,1 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 3,1% e o montante mais alto de sempre, segundo dados oficiais hoje divulgados.
O valor, que corresponde a 74,8 mil milhões de euros, é o mais elevado desde que o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) começou a apresentar estes dados, em 2013.
O Brasil continua a ser o maior comprador no bloco lusófono, apesar das importações vindas da China terem caído 0,7% em comparação com 2024, para 71,6 mil milhões de dólares (60,7 mil milhões de euros), de acordo com a informação dos Serviços de Alfândega da China.
Pelo contrário, o segundo na lista, Portugal, comprou à China mercadorias no valor de 7,19 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros), um aumento de 17,7%.
Na direção oposta, as exportações dos países de língua portuguesa para a China caíram 1,4% em 2025, para 137,7 mil milhões de dólares (116,9 mil milhões de euros), o valor mais baixo desde 2021, no pico da pandemia de covid-19.
A descida deveu-se, sobretudo, a Angola, o segundo maior fornecedor lusófono do mercado chinês, que viu as exportações decrescerem 9,1%, para 16 mil milhões de dólares (13,6 mil milhões de euros).
Além disso, também as vendas de mercadorias de Portugal - o terceiro mais importante parceiro comercial chinês no bloco lusófono - diminuíram 10,2% para 2,85 mil milhões de dólares (2,42 mil milhões de euros).
Cinco dos nove países de língua portuguesa viram cair as respetivas exportações para o mercado chinês.
As vendas de Moçambique para a China desceram 11,9%, para 1,59 mil milhões de dólares (1,35 mil milhões de euros), enquanto as exportações da Guiné Equatorial desceram 20,6%, para 779,8 milhões de dólares (662,1 milhões de euros).
As remessas de Cabo Verde com destino à China diminuíram 40,9%, embora o país tenha vendido apenas cerca de oito mil dólares (cerca de 6.800 euros) em mercadorias.
Pelo contrário, as exportações do Brasil - de longe o maior fornecedor lusófono do mercado chinês - subiram 0,3% para 116,4 mil milhões de dólares (98,8 mil milhões de euros).
A maior subida coube a Timor-Leste, cujas vendas dispararam, de apenas 881 mil dólares (748 mil euros) em 2024 para 27,2 milhões de dólares (23,1 milhões de euros) no ano passado.
As exportações de São Tomé e Príncipe mais que triplicaram, atingindo 54 mil dólares (46 mil euros), enquanto as vendas da Guiné-Bissau passaram de mil dólares (850 euros) para oito mil dólares.
Apesar de vender mais e comprar menos, a China continua a registar um défice comercial com o bloco lusófono, que atingiu 49,6 mil milhões de dólares (42,1 mil milhões de euros) em 2025.
Ao todo, as trocas comerciais entre os países de língua portuguesa e a China atingiram 225,8 mil milhões de dólares (191,6 mil milhões de euros), mais 0,3% do que no ano anterior.