PAN diz que Governo prevê 4,6% de inflação este ano e "descida do desemprego"

Depois da reunião com o Governo e de conhecer as linhas gerais para o Orçamento de Estado de 2024, a líder do PAN afirmou ter demonstrado "preocupação com a necessidade de aliviar as famílias e as empresas, nomeadamente, com boas práticas sociais e ambientais do nosso país"."Aquilo que se perspetiva é que a inflação fique abaixo da previsão que tinha sido estimada, dos 5,1 por cento, que a inflação fique nos 4,6 por cento", disse Inês Sousa Real, acrescentando que foi manifestada preocupação por parte do partido "com esta atualização".A deputada disse ainda que o Governo transmitiu ao PAN uma "descida do desemprego, apesar de haver falta de mão-de-obra e dificuldade em encontrar mão-de-obra no país", além do "crescimento das exportações".

"Há aqui, na perspetiva do Governo, uma leitura otimista de que Portugal possa vir a estar acima da média europeia em matéria de crescimento europeu para o próximo anos".





Sobre o IRS, Inês de Sousa Real respondeu que “até ver houve abertura [do Governo] em relação à preocupação do PAN para acomodar alguma revisão dos escalões do IRS”.



“Não nos foram apresentados dados concretos em relação à sua revisão, nomeadamente se vai acompanhar ou não a taxa real de inflação prevista”, acrescentou a deputada única, que defendeu a importância de rever os escalões deste imposto à taxa de inflação.



Inês Sousa Real admite que "é com alguma expectativa" que o PAN vai "aguardar a entrega do Orçamento de Estado dia 10", embora considere que "tem de haver medidas mais arrojadas" e que não Portugal não pode ficar "dependente do aval de Bruxelas".





Já sobre a proposta do PAN de baixa do IVA dos serviços médico-veterinários, o Governo terá transmitido “abertura para analisar esta medida”, segundo a deputada.



Interrogada sobre este dado, Inês de Sousa Real disse que a informação que recebeu “vai no mesmo sentido, ou seja, que seria uma bonificação quer no apoio às rendas, quer também para os empréstimos à habitação”.



A líder do PAN falava aos jornalistas na Assembleia da República após uma reunião com o ministro das Finanças, Fernando Medina, e a ministra dos Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano.