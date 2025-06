PAN quer suspensão do transporte de animais vivos para zonas de guerra

Num projeto de resolução (iniciativa sem força de lei) que entregou na Assembleia da República, a deputada única recomenda ao Governo a "suspensão imediata e temporária de todas as exportações de animais vivos para Israel e Líbano, até que se verifique uma situação de segurança para os trabalhadores e para os animais".

"Dado o agravamento do conflito na região de Israel e a expansão das hostilidades para o Líbano", é "urgente que todas as exportações de animais vivos da União Europeia para essas áreas sejam suspensas até que a segurança possa ser garantida", defende.

Inês de Sousa Real disse que o envio de bovinos e ovinos da União Europeia "para uma zona de guerra é, neste contexto, uma prática inaceitável e coloca esses animais sob riscos extremos, tanto de ferimentos quanto de morte devido aos frequentes ataques".

"A exportação de carne refrigerada é mais amiga do ambiente, pois, apesar de um maior consumo de combustíveis fósseis em câmaras frigoríficas, contentores e veículos de refrigeração, é possível transportar uma maior quantidade de carne, reduzindo assim o nível de emissões de carbono por quilo, quando comparado com o transporte de animais vivos", argumenta a deputada e porta-voz do PAN.

Inês de Sousa Real entregou também no parlamento um projeto de lei, para alterar as normas do transporte de animais e proibir a exportação para fora da União Europeia.

O PAN quer, por exemplo, que os transportes por via marítima com duração superior a 24 horas sejam acompanhados por veterinários para prestar assistência aos animais e que seja garantido que o bem-estar dos animais não é "afetado, ou suscetível de ser afetado", durante a viagem.

Este projeto visa também que a partir de meados deste mês seja proibida "a exportação de animais vivos a partir de Portugal para países terceiros à União Europeia". No entanto, a iniciativa ainda não foi agendada para discussão e votação.

"O Governo deverá lançar uma campanha de informação e criar uma linha de incentivos transitória, com vista a promover a exportação de carcaças em detrimento de animais vivos e reunir as condições necessárias" para a proibição.