Pandora Papers expõe contas offshore de 35 líderes mundiais

A denúncia agora feita expõe contas do primeiro ministro checo, o ministro da economia e o presidente do Banco Central do Brasil.



Ainda o ex-primeiro ministro Tony Blair, ex-diretor do FMI Dominique Strauss-Kahn, o rei da Jordânia, Julio Iglésias e até a cantora Shakira.



Utilizar uma sociedade de ofshores é legal.



Mas muitas destas contas por vezes são utilizadas para fugir aos impostos e para fazer todo o tipo de negócios de forma opaca.