Panidor fatura 45 milhões de euros em 2021 e alarga mercados internacionais

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Panidor referiu que cresceu 28,5% em 2021 face ao ano anterior, valor que é "principalmente" justificado pela entrada em novos mercados internacionais (Europa, Ásia e América do Sul).

"Com um investimento em I&D [investigação e desenvolvimento] de um milhão de euros, a maior padaria de Portugal continua a sua trajetória ascendente, lançando mais de 170 novos produtos", adiantou a empresa, que conta com mais de 3.600 empresas clientes.

Cerca de 30% da produção é exportada e a empresa "espera agora apostar nos mercados já existentes, crescendo em vendas e em número de clientes".

Para 2022, a aposta "passa ainda por um aumento de 30% no número de colaboradores que, neste momento, se fixa nos 245", revelou ainda.

Segundo a empresa, os hábitos de compra de pão e pastelaria dos portugueses alteraram-se com a pandemia, "tendo o congelado vindo a ganhar cada vez mais espaço".

"No final de 2021, a Panidor já marcava presença em 200 mil lares portugueses", sublinhou a panificadora.

A administradora da panificadora, Marta Casimiro, citada no comunicado, referiu que 2021 foi "uma prova de enorme resiliência para a Panidor, que mostrou ser altamente inovadora nos produtos que apresenta ao mercado nacional e internacional".

"Estivemos na Exposição Internacional do Dubai a mostrar a melhor padaria e pastelaria de Portugal, levando produtos bandeira a conquistar novos cantos do mundo. No mercado doméstico reforçámos ainda o posicionamento do ultracongelado ser o novo fresco, com os produtos de padaria e pastelaria a serem vendidos diretamente aos consumidores ainda ultracongelado, podendo ser terminado em casa", acrescentou.

Hoje, adiantou, "ter pão quente em casa, acabado de fazer, está à distância de um forno doméstico".

A empresa tem mais de 300 referências ativas de pão e ainda pastelaria variada, produzindo mais de 700 mil de pastéis de nata por dia.