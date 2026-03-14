`Panu di téra` de Cabo Verde é matéria-prima da estilista Vânia Barros em Portugal
O `panu di téra` é a matéria-prima da estilista cabo-verdiana Vânia Barros, que em Portugal promove a cultura do seu país através de peças com projeção internacional e que vestem figuras públicas, como o artista Dino d`Santiago.
Vânia Barros, 28 anos, criou a marca VAA Barros quando em 2020 participou no concurso Bloom, uma iniciativa do Portugal Fashion para potenciar o talento de jovens criadores de moda, em que foi finalista.
À passarela levou a coleção da licenciatura em Design de Moda e Têxtil pela Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, que intitulou de `Txabeta` (o som produzido pelas mulheres que tocam o `batuku`) e que resultou de um mergulho que fez na cultura de Cabo Verde, país que deixou com dez anos para vir com a família para Portugal.
Com um tio como cicerone, Vânia Barros reencontrou o seu país de origem e teve a oportunidade de visitar uma exposição que a marcou sobre o `panu di téra`, o tecido típico de Cabo Verde, recentemente elevado a Património Cultural Imaterial Nacional.
"Conheci o `panu di téra`, conheci a história, fomos às exposições, li alguns livros e aí eu decidi que é algo que eu queria manter na minha marca, sempre", contou à Lusa.
Nesta coleção `Txabeta`, a estilista homenageia também as figuras que têm levado Cabo Verde ao mundo, pintando na roupa figuras como o líder histórico Amílcar Cabral, a cantora Cesária Évora ou o cantor Ildo Lobo.
A projeção surgiu em 2022, quando o cantor Dino d`Santiago utilizou um casaco em `panu di téra`, da autoria de VAA Barros (a marca que Vânia Barros entretanto decidiu manter), quando venceu o Globo de Ouro de Melhor Intérprete.
A estilista só desenha peças exclusivas e teve por isso de recusar muitos pedidos de um casaco igual ao que o cantor usou nessa gala.
Muitas outras peças de roupa elaborou desde então e também para algumas figuras públicas, como a atriz Cláudia Semedo, e pelas reações positivas foi percebendo que "estava no bom caminho".
Trabalhar este tecido icónico, que nos séculos XVI e XVII chegou a ser usado como moeda para o pagamento de salários e trocas comerciais, é "extremamente difícil" porque, como é feito à mão, torna-se instável.
"Eu lavo primeiro com água fria, à mão, e deixo secar naturalmente. Depois é que eu passo a ferro", explicou, adiantando que, no caso dos casacos, recorre à entretela para estabilizar o tecido antes de o trabalhar.
E as dificuldades começam logo na aquisição do pano, que consegue através do artesão Henrique Ribeiro, o único a fazer `panu di téra` em Portugal.
Para os desenhos terem uma sequência, são necessários vários panos, o que encarece o produto final. Um simples blazer pode levar até cinco panos e vários dias a ser produzido. Mas Vânia Barros tem tido clientes fieis, que conhecem o custo da matéria-prima do seu trabalho e, por isso, entendem o valor.
Questionada sobre qual a peça que mais gosta, escolheu uma saia preta adornada com uma faixa de `panu di téra` com missangas, colocada ao nível do quadril, tal como o pano usado pelas batucadeiras, com os fios das missangas a intensificarem a imagem do movimento.
Além do trabalho como estilista, Vânia Barros é professora universitária e designer de uma marca.