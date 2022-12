Parceria entre Banco CTT e Universo termina em dezembro de 2023

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT referem que a sua subsidiária Banco CTT e o Universo, da Sonae, "procederam à revisão dos termos do acordo de parceria na área dos serviços financeiros, comunicado ao mercado no dia 01 de abril de 2021".

Este acordo, referem os CTT, "permitiu ao Banco CTT rentabilizar o seu balanço, em particular a sua base de recursos, e consolidar as suas competências nas áreas de risco de crédito ao consumo" e "também permitiu ao Universo continuar a crescer, atingindo uma carteira de crédito de aproximadamente 400 milhões de euros".

Contudo, "a alteração significativa do contexto macroeconómico e financeiro global justifica a necessidade de as partes revisitarem os termos subjacentes ao acordo".

Neste contexto, "o Banco CTT e o Universo acordaram os termos para a cessação do acordo com vista a terminar a parceria até 31 de dezembro de 2023. O Universo assumirá, de forma progressiva, ao longo do próximo ano a responsabilidade pelas atividades de financiamento e de risco de crédito".

Está prevista que a exposição líquida do Banco CTT a cartões de crédito Universo "se venha a reduzir gradualmente durante o próximo ano e que no fim de 2023 o Universo venha a assegurar a compra das exposições existentes nessa altura", adiantam os CTT.

"Com a concretização deste acordo, o Banco CTT ganhará opções estratégicas na gestão do seu portefólio e libertará liquidez e capital que reforçará o desenvolvimento e crescimento rentável do Banco CTT, assentando a sua estratégia de crescimento acelerado em três pilares", adiantam.

Estes pilares são a rentabilização da sua base de clientes; desempenho de excelência em poupança e seguros; e crescimento no crédito às famílias.

"O Banco CTT mantém o objetivo divulgado no Capital Markets Day dos CTT de atingir um ROTE de 11%-13% em 2025", rematam.

Num outro comunicado enviado à CMVM, a Sonae salienta que o Universo tem "uma opção de compra da carteira de crédito existente no Banco CTT" daqui a um ano.

Esta revisão do acordo visa "proteger o cliente final, mantendo-se o Universo como único ponto de contacto, emitente e concedente de crédito, que o Universo e o Banco CTT ajustem os seus modelos de negócio, e que o Universo assuma de forma progressiva a responsabilidade pelas atividades de financiamento e de risco de crédito sobre os créditos que venham a ser concedidos até ao estabelecimento de uma nova parceria", adianta a Sonae, no comunicado.

"As demais condições contratuais manter-se-ão inalteradas até ao final de 2023, assim como a total colaboração entre o Universo e o Banco CTT", conclui.