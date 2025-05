Parceria entre SIBS e EDP evita fraudes em pagamentos no valor de 65 mil euros

A colaboração assenta na criação de um canal direto entre as duas entidades, permitindo à SIBS cancelar rapidamente referências reportadas como fraudulentas pelos consumidores à EDP, de acordo com um comunicado conjunto das duas empresas hoje divulgado.

Nos primeiros três meses, foram confirmados e bloqueados 100% dos casos denunciados com evidências.

Os consumidores podem sinalizar situações suspeitas através do `site` ou da linha de apoio da EDP. Após a análise das denúncias e validação das provas -- como mensagens ou `e-mails` falsos --, a EDP partilha a informação com a SIBS, que procede ao bloqueio imediato das referências.

"Esta colaboração reflete o nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos consumidores, ao mesmo tempo que reforça a importância da cooperação com entidades não financeiras na prevenção de fraudes digitais", afirmou Miguel Silva, diretor de Anti-Fraude do Grupo SIBS, responsável pela gestão das redes multibanco e do MB Way.

O administrador da EDP Comercial, Hugo Gouveia, acrescentou que "a parceria com a SIBS representa mais um passo importante na estratégia de combate à fraude" da comercializadora de energia, destacando ainda que o débito direto continua a ser uma forma de pagamento segura e eficaz.