"Parecer desfavorável" da Câmara de Matosinhos para o novo projeto do Terminal de Contentores Norte





Luísa Salgueiro referiu que o Porto de Leixões é importante para o município, a região e o país, mas é, em simultâneo, necessário que sejam salvaguardados os interesses de Matosinhos e dos matosinhenses.



E as propostas feitas vão no sentido de fazer com que a cidade se acomode e vá encolhendo de acordo com as necessidades de crescimento do Porto de Leixões, considerou.



"E, sendo nós conscientes da importância que o porto tem, queremos que as estratégias de desenvolvimento e do crescimento do porto respeitem a cidade de Matosinhos e de Leça da Palmeira", assinalou.



Segundo Luísa Salgueiro, o Porto de Leixões deve continuar a crescer e ter planos de desenvolvimento que respeitem a cidade e que a ajudem a qualificar-se.



A cidade não pode continuar a ser vítima do porto, a cidade deve ser beneficiada com o porto, opinou.



E o novo plano estratégico, o que prevê é o desaparecimento da Marina Recreativa de Leça da Palmeira e, no futuro, o centro hípico, destacou.



Em sua opinião, à semelhança do que acontece noutros portos da Europa, Leixões deveria crescer para mar e não para terra.



