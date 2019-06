Partilhar o artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros Imprimir o artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros Enviar por email o artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros Aumentar a fonte do artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros Diminuir a fonte do artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros Ouvir o artigo Parlamento aprova projeto de Lei do PAN sobre beatas de cigarros

Tópicos:

PAN, Teresa Caeiro Mota,